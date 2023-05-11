قتيل و 4 جرحى.. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان اتهامات بإطلاق نار على الحدود

من جهتها أشارت يريفان إلى إصابة أربعة جنود أرمينيين بجروح في هذه المواجهات.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية، قالت في بيان صباحًا، إن "القوات الأذربيجانية تطلق نيران المدفعية وقذائف الهاون على المواقع الأرمينية في منطقة سوتك" بشرق أرمينيا.

يأتي ذلك بينما تجري محاولات لتخفيف حدة التوتر بين الجارتين وإعادة إطلاق مفاوضات السلام.

لقاء بروكسل

وفي هذا الإطار يفترض أن يلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف الأحد في بروكسل، حسب الاتحاد الأوروبي الذي سيتولى رعاية الاجتماع.

وهذا الاجتماع يأتي بعد مناقشات مكثفة استمرت أربعة أيام في بداية أيار/ مايو في واشنطن بين وفدين من البلدين.

واتهم باشينيان الخميس، أذربيجان بالسعي إلى "نسف المحادثات" في بروكسل، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يزال مستعدًا للتوجه إلى هناك.

وقال في مداخلة أمام الحكومة الأرمينية "لم أغير قراري بالتوجه إلى بروكسل". لكنه اعتبر أن هناك فرصًا "ضئيلة جدًّا" لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان خلال هذا الاجتماع.

وأضاف رئيس الوزراء الأرميني، أن مشروع اتفاق سلام "لا يزال في مرحلة أولية ومن المبكر جدًّا الحديث عن توقيع محتمل".