"الأقلية الفولانية".. شعب تشتته الحدود وتجمعه المعاناة

تعيش الأقلية الفولانية أو "شعب الفولان"، التي تنتشر على امتداد 18 دولة أفريقية، وتعتبر مكونًا أساسيًا لا يقل أهمية عن بقية المكونات الاجتماعية والثقافية في القارة السمراء مثل الأمازيغ والعرب وغيرهما، أوضاعًا غير مسبوقة جراء التغيرات الطبيعية والضغوطات البشرية.

وتتركز أنشطة الأقلية الفولانية على الزراعة ورعي الأغنام والبقر، ويتنقلون من موريتانيا غربًا إلى السودان شرقًا، إذ تُقدر منظمات عدد المنتمين إليها بنحو 40 مليون نسمة، يُتقن عدد قليل منهم "اللغة الفلانية"، التي من المفترض أنها لغة الأقلية الفولانية الرسمية.

هاوية الفقر

وقال أومارو غودو وهو مواطن فولاني في نيامي عاصمة دولة النيجر الغرب أفريقية، إن "قبائل الفولان تعيش حاليًا في أوضاع صعبة؛ وذلك بسبب أمور كثيرة، منها: التغير المناخي، تقليص المساحات الخضراء، اتساع مساحة الرقعة الزراعية وكل هذه الأشياء وغيرها أدت بالشعب إلى هاوية الفقر".