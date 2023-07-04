عمران خان يتحدث عن مؤامرة مدبرة لإسقاطه ويلوح بـ"أدلة دامغة"

في تطور مثير للجدل، تحدث عمران خان، رئيس حزب الإنصاف ورئيس الوزراء الباكستاني السابق، عما قال إنها "سلسلة من التدابير والمؤامرات" التي أُعدت ضده بهدف إسقاطه وتشويه سمعته السياسية.

وأكد خان وجود دليل بين يديه في الوقت الحالي يثبت تورط "الأطراف المعنية في هذه المخططات الخبيثة"، بحسب تعبيره.

وفي إحاطة صحفية عبر تقنية الفيديو، كشف أنه تعرض للاختطاف بعناية من موقع محدد، وأن هذا "العمل الخطير" كان مخططًا مسبقًا بهدف إثارة الفوضى واستغلال ردود فعل الناس لتنفيذ هجمات سياسية ضده وضد حزبه. وأكد خان أن هذا الاستهداف يأتي في إطار محاولات عدة لإقالته وتهميش دوره السياسي.

وتوجه خان باتهامات حادة للأشخاص الذين يقفون وراء "المؤامرات"، مؤكدًا أن حقوق الإنسان في البلاد تعرضت لانتهاكات خطيرة، "حيث تم اعتقال الأبرياء واستهداف المتظاهرين بطرق عنيفة وقمع حرية التعبير".

وأضاف أنه تمت محاولة اغتياله في الماضي وأن الخطة الحالية هي الخطة النهائية للقضاء على دوره وحزبه بشكل كامل.

مطالبة بـ"تحقيق مستقل"

وطالب خان بإجراء تحقيق مستقل في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن تلك "المؤامرات"، كما طالب بإحضار وسائل الإعلام في جلسة علنية لتسليط الضوء على هذه الأحداث وكشف الحقائق، وأعرب خان عن استعداده لتقديم الأدلة والشهود لدعم ادعاءاته.

وفي سياق الكشف عن التدبير المسبق لإسقاطه، أكد خان أن هناك محاولات للقضاء على حزبه وتجريمه، حيث تم تجنيد العديد من الأفراد لتنفيذ أعمال عنف واستهداف ضد أنصاره. وأشار خان إلى أحداث قتل العديد من الأشخاص الأبرياء والمتظاهرين، وتعرض الكثير من الأشخاص للتهديد والتعذيب من قبل القوات الأمنية.

وأكد خان أنه يمتلك أدلة قاطعة تثبت تورط الأطراف المعنية في "الجرائم"، وطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات وتقديم العدالة للضحايا. كما شدد على أهمية استعادة حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير وحقوق المواطنين في البلاد.

وتعقيبا على الأحداث في السويد، أدان خان بشدة إحراق المصحف، معربا عن استنكاره الشديد لهذا العمل الذي يشكل إهانة للإسلام والقرآن الكريم، وأكد على ضرورة حماية الأماكن المقدسة واحترام المشاعر الدينية للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

كما أعرب عن دعمه للتظاهرات السلمية التي دعا إليها الشعب الباكستاني بعد صلاة الجمعة، وشدد على ضرورة التعبير عن الغضب والاحتجاج بطرق سلمية ومنظمة للتأكيد على أهمية احترام الإسلام وقدسيته.