بوتين: تركيا أكثر الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لنقل الغاز إلى أوروبا

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن تركيا هي أكثر الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لتوصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، واقترح بناء ما سماه بمركز للإمداد هناك.

وقال بوتين متحدثا في اجتماع ثنائي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إن إمدادات الطاقة من روسيا إلى تركيا كانت في حالة "تدفق كامل" وتسير وفقا للطلبات.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت عن الكرملين قوله، إن بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يبحثا سبل حل الصراع في أوكرانيا خلال الاجتماع.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "لم يتم بحث موضوع تسوية (الصراع) بين روسيا وأوكرانيا".

