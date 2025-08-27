هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على روستوف الروسية (فيديو)

تسبب حطام طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا باندلاع حريق على سطح مبنى سكني في مدينة روستوف الواقعة جنوب روسيا؛ ما دفع إلى إجلاء 15 من السكان، بحسب مسؤول روسي.

أخبار ذات علاقة هجوم روسي بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة على خاركيف وسومي (فيديو)

ووفقًا لـ"رويترز"، قال يوري سليوسار، القائم بأعمال حاكم روستوف الروسية، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق تيليغرام: "المهم هو أن ذلك لم يسفر عن إصابة أحد" مضيفًا أن الحريق تم احتواؤه.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تيليغرام، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 26 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، منها 15 فوق منطقة روستوف.

وتنشر الوزارة بيانات عن عدد الطائرات المسيرة التي دمرتها ولا تتضمن البيانات عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا.

وأضاف سليوسار، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرات المسيرة فوق سبعة أحياء مختلفة من المنطقة، وتسبب الحطام المتساقط في إلحاق أضرار بأسطح وواجهات منازل هناك.

أخبار ذات علاقة هجوم أوكراني يستهدف مستودع حبوب ومدرسة في روستوف

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن ما لا يقل عن سبع بنايات تضررت عقب الهجوم.

وتقول كييف، التي كثفت هجماتها داخل الأراضي الروسية في الأشهر القليلة الماضية، إن ضرباتها تأتي ردًّا على الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا.