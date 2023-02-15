الزلزال يلقي بخطط إجراء الانتخابات التركية في أتون الاضطراب

والصعوبات اللوجستية كبيرة في منطقة تعيش فيها حوالي 13 مليون شخص مع وجود مئات الآلاف في منازل إما مدمرة أو غير آمنة.

وفي الشهر الماضي قال أردوغان، إن الانتخابات ستُجرى في مايو/ أيار أي قبل شهر من الموعد المحدد.

لكن حلفاءه أشاروا في الأيام القليلة الماضية إلى أنه سيسعى إلى التأجيل.

وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية مشيرا إلى حالة الطوارئ "لا أعتقد أن الوقت مناسب للحديث عن الانتخابات". وأضاف "يجب أن يكون هناك بعض التأخير".