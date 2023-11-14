الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدنرويترز

"ابقوا هناك إننا قادمون".. بايدن: إطلاق الرهائن سيتحقق

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده بأن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس سيتحقق.

ومن البيت الأبيض، خاطب بايدن الرهائن بالقول: "ابقوا هناك، إننا قادمون".

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وفي سياق ذي صلة، أعلن البيت الأبيض أن كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت مكجورك، "في طريقه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل والضفة الغربية وقطر والسعودية ودول أخرى".

وجاء في بيان عن البيت الأبيض أن مكجورك "سيناقش في إسرائيل احتياجاتها الأمنية وضرورة حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية، وكذلك الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، والحاجة إلى كبح عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".

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