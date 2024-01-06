مقتل وجرح العشرات في قصف إسرائيلي على منزل في خانيونس

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بقطاع غزة أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلًا مأهولًا بالمدنيين في حي المنارة شرق مدينة خانيونس ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأضاف أنه ووفق شهود عيان فإن قصفًا اسرائيليًا لمنزل لعائلة البيوك في حي المنارة شرق خانيونس أحدث دمارًا كبيرًا وضررًا جسيمًا في منازل المواطنين المجاورين للمكان المستهدف أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين لا سيما وأن المنزل يحتوي على نازحين أيضًا.