نتنياهو: أنصح "حزب الله" بعدم اختبار رد فعل إسرائيل‎

حذَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمينَ العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله من مغبة القيام بأيّ خطواتٍ تصعيدية على الحدود مع لبنان، ناصحا إياه "بعدم اختبار رد فعل إسرائيل".

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغرة يوم الأحد، حيث افتتحها نتنياهو بالحديث عن التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال نتنياهو إن "تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، لن تثير لديه الانفعال وإن إسرائيل ستقف موحدة للتصدي لكلّ تهديدٍ قد يوجَّه إليها".