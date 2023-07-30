نتنياهو: أنصح "حزب الله" بعدم اختبار رد فعل إسرائيل
حذَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمينَ العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله من مغبة القيام بأيّ خطواتٍ تصعيدية على الحدود مع لبنان، ناصحا إياه "بعدم اختبار رد فعل إسرائيل".
جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغرة يوم الأحد، حيث افتتحها نتنياهو بالحديث عن التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان.
وقال نتنياهو إن "تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، لن تثير لديه الانفعال وإن إسرائيل ستقف موحدة للتصدي لكلّ تهديدٍ قد يوجَّه إليها".
وأضاف نتنياهو أن "نصر الله يعي تمامًا أن اختبار إسرائيل لن يعود بالفائدة عليه وعلى كامل لبنان".
وكانت جهات أمنية إسرائيلية حذَّرت سابقًا من استغلال زعيم حزب الله للأزمة الداخلية في إسرائيل، وافتعال خطوات تصعيدية، على الحدود مع لبنان.
وقال مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي إن "المنظمة عزَّزت قوتها بعشرات الأضعاف مقارنة عما كان عليه الحال في حرب لبنان الأخيرة".
وأضافَ الموسوي في كلمة له صباح الأحد "ليست المشاهد الأخيرة عند الحدود اللبنانية الجنوبية سوى نموذج للقدرة المتصاعدة للمنظمة".