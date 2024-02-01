روسيا تعلن إسقاط 11 مسيّرة أوكرانية في مناطق حدودية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط 11 مسيّرة أوكرانية ليلًا وصباحًا فوق مناطق روسية حدودية مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان "الليلة تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة على مواقع في الأراضي الروسية".

وأضافت "اعترضت الدفاعات الجوية مسيّرات فوق أراضي منطقة بيلغورود (أربع مسيّرات) وكورسك (مسيّرة واحدة) ودمّرتها".

وقرابة الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، دُمّرت أربع مسيّرات أوكرانية أخرى فوق منطقة بيلغورود ومسيّرتان فوق منطقة فورونيج، بحسب المصدر نفسه.

وتواجه أوكرانيا كل ليلة تقريبًا هجمات جوية تتضمن أحيانا عشرات الصواريخ والمسيرات تستهدف بصورة خاصة المدن.

وترد القوات الأوكرانية منذ عدة أشهر على الضربات الروسية بشن هجمات بالمسيّرات والصواريخ على روسيا موقعة قتلى بين المدنيين. وتستهدف هذه الهجمات بصورة خاصة منطقة بيلغورود الروسية الحدودية.