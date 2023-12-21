هل ينقذ الاتفاق حول "ميثاق الاستقرار" وحدة الاتحاد الأوروبي؟

بينما ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن هذه المجموعة من القواعد، "التي تم وضعها، في نهاية التسعينيات، تحد نظريًا من عجز الإدارة العامة لكل دولة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والديون إلى 60%".

وعلى مدى عامين، أدت المناقشات حول إصلاحات ميثاق الاستقرار والتنمية إلى "تقسيم الكتلة الأوروبية"، وفق قولها.

وأوضحت "لوبوان" أن الاتحاد الأوروبي منقسم بشدة بشأن قواعد الموازنة، مشيرة إلى أن "البلدان المدينة في جنوب أوروبا، مثل فرنسا، تريد قواعد أكثر مرونة حتى تتمكن من الاستثمار في التحول البيئي أو تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وعلى العكس من ذلك، فإن ما يسمّى بالبلدان "المقتصدة" في الشمال، بعد ألمانيا، تطالب بفرض قيود لتحقيق تخفيض فعال للديون".

وذكر موقع "كل أوروبا" الإخباري أنّه "في قلب هذه الانقسامات، دخلت ألمانيا وفرنسا المفاوضات بمواقف مختلفة للغاية" لكن "مؤخرًا، أصبحت الدول المجاورة أقرب، وشيئًا فشيئًا، أبلغت القوتان شركاءهما بالتقدم المحرز".

ونقل الموقع عن صحيفة "بوليتيكو" أن "الميثاق تم تعليقه منذ جائحة كوفيد-19 من أجل السماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها لدعم الاقتصاد، في أعقاب أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية".

ومن أجل إعادة تقديمه، اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحه، خشية أن تكون "القواعد صارمة للغاية وغير قابلة للتطبيق"، كما تلخص وسائل الإعلام الفرنسية.