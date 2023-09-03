السويد.. الشرطة تعتقل متظاهرين عقب تحرك جديد لحرق المصحف

وأعلنت الشرطة، في بيان، أن عددا منهم "أبدوا امتعاضهم بعدما قام منظّم التحرك بإحراق كتابات"، مشيرة إلى أن الأجواء شابها تشنج تحوّل إلى "شغب عنيف".

وأفادت وسائل إعلام محلية بإلقاء بعض الحاضرين الحجارة نحو موميكا، فيما أظهرت أشرطة فيديو على منصات التواصل أشخاصا يحاولون اختراق طوق نصبته الشرطة قبل أن يتم توقيفهم، في حين حاول شخص اعتراض سيارة للشرطة كانت تنقل موميكا بعيدا عن المكان.

وأكدت الشرطة توقيف شخصين واعتقال آخرين للاشتباه بضلوعهم في الشغب، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنهم.