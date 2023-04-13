الصين تهاجم الدور الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية

أدانت الصين، اليوم الخميس، ما أسمته الدور "السلبي" للولايات المتحدة في تأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي باليستي.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين لصحفيين، إن "لدورة التوترات الحالية أسبابها. التأثير السلبي للتدريبات العسكرية السابقة للولايات المتحدة ونشر الأسلحة الاستراتيجية حول شبه الجزيرة (الكورية) واضح للجميع".