الصين تهاجم الدور الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية
أدانت الصين، اليوم الخميس، ما أسمته الدور "السلبي" للولايات المتحدة في تأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي باليستي.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين لصحفيين، إن "لدورة التوترات الحالية أسبابها. التأثير السلبي للتدريبات العسكرية السابقة للولايات المتحدة ونشر الأسلحة الاستراتيجية حول شبه الجزيرة (الكورية) واضح للجميع".
وفي سياق متصل، يرى محللون في المخابرات الأمريكية أن عرضًا عسكريًا نظمته كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة "ربما يكون قد بالغ" في التهديد الذي تشكله صواريخ بيونغيانغ الباليستية العابرة للقارات على الولايات المتحدة، وفقًا لوثيقة يُعتقد أنها مسربة من الحكومة الأمريكية.
وتواصل كوريا الشمالية تطوير برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية، واختبرت إطلاق عشرات الصواريخ المتطورة، العام الماضي، رغم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة. واستمرت بيونغيانغ في اختبار إطلاق الصواريخ هذا العام.
وأظهرت الصور المسربة نحو 11 صاروخًا من طراز هواسونج-17، وهو أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية، ويعتقد أنه قادر على ضرب أي مكان في العالم برأس حربي نووي.