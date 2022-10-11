الأمم المتحدة ترفض طلب روسيا إجراء اقتراع سري حول استفتاءات الضم

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، برفض طلب روسيا إجراء اقتراع سري في الجمعية التي تضم 193 عضوا، في وقت لاحق هذا الأسبوع، على ما إذا كانت ستندد بتحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئيا في أوكرانيا.

وقررت الجمعية العامة بموافقة 107 أعضاء عقد تصويت علني، وليس اقتراعا سريا، على مشروع قرار يندد "بالاستفتاءات المزعومة غير القانونية" و"المحاولة غير القانونية لضم أراض". وقال دبلوماسيون إن التصويت على القرار سيُعقد على الأرجح يوم الأربعاء.

وعارضت 13 دولة، الاثنين، إجراء تصويت علني على مشروع القرار، بينما امتنعت 39 دولة أخرى ولم تصوت بقية الدول. وجادلت روسيا بأن الضغوط الغربية ستعني أنه "قد يكون الأمر صعبا للغاية إذا تم التعبير عن المواقف علنا".

وتحركت موسكو لضم أربع مناطق في أوكرانيا، هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد تنظيم ما وصفته بالاستفتاءات. واستنكرت أوكرانيا وحلفاؤها تلك الاقتراعات بوصفها غير شرعية وقسرية.

ويدعو مشروع القرار الذي سيجرى التصويت عليه في وقت لاحق هذا الأسبوع الدول إلى عدم الاعتراف بتحرك روسيا، ويعيد التأكيد على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المجتمع الدولي، في وقت سابق الاثنين، بتوضيح أن أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "غير مقبولة بالمرة".

وقال بلينكن في بيان: "الآن هو أوان المجاهرة بدعم أوكرانيا، وليس أوان الامتناع أو كلمات الاسترضاء أو التحايل تحت مظلة الحياد. المبادئ الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة على المحك".

وتعكس التحركات في الأمم المتحدة ما حدث في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية. واستخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يعارض الاستفتاء على وضع شبه الجزيرة ويحث الدول على عدم الاعتراف به.

ثم تبنت الجمعية العامة قرارا يعلن بطلان الاستفتاء بأغلبية 100 صوت مقابل 11 وامتناع 58 رسميا عن التصويت، بينما لم تشارك 24 دولة.