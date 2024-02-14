لمهاجمته إسرائيل.. تعليق ترشيح غراهام جونز في انتخابات بريطانيا

أوقف حزب العمال البريطاني ترشيح غراهام جونز في الانتخابات العامة المقبل بعد نشر تسجيل يدلي فيه بتصريحات مهينة لإسرائيل، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويأتي التعليق بعد يوم من سحب الحزب المعارض دعمه لمرشح آخر، هو أزهر علي، بعد نشر تصريحات تبنى فيها نظريات المؤامرة إزاء إسرائيل.

وأوقف ترشيح جونز الذي اختير للتنافس على مقعد في شمال إنكلترا، الثلاثاء، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وفي وقت سابق، نشر موقع "جيدو فوكس" تسجيلاً صوتياً لجونز قيل إنه مستقى من نفس اجتماع الحزب المحلي في أكتوبر/ تشرين الأول الذي تحدث فيه علي.