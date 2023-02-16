تركيا تعتزم بحث طلب فنلندا لعضوية "الناتو" بشكل منفصل عن السويد

لا يزال ملف طلب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" يصطدم برفض تركيا، فيما لمحت أنقرة في أكثر من مناسبة إلى إمكانية بحث انضمام فنلندا إلى الحلف بمعزل عن السويد التي ساءت علاقاتها مع تركيا عقب حادثة إحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، في بيان صحفي مشترك في أنقرة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن تركيا ربما تقيم طلب فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بصورة منفصلة عن طلب السويد.

من جهته، دعا ستولتنبرغ تركيا إلى الموافقة على طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف، مضيفاً أن "الحرب على الإرهاب ستكون في موقع بارز على جدول أعمال قمة الحلف في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا".