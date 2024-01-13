في أول مهمة خارجية له.. وزير الخارجية الفرنسي إلى كييف

وصل وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه إلى كييف، السبت، لتأكيد دعم باريس لأوكرانيا، مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب بين هذا البلد وروسيا، التي تحلّ الشهر المقبل.

وتأتي هذه الزيارة في مرحلة حاسمة لأوكرانيا بينما يناقش حلفاؤها الأوروبيون والأمريكيون استمرار الدعم في مواجهة الهجمات الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في العاشر من الشهر الجاري على منصة إكس، إن سيجورنيه الذي عين الخميس وزيرا للخارجية "وصل إلى كييف في أول رحلة له، من أجل مواصلة العمل الدبلوماسي الفرنسي والتأكيد على التزام فرنسا تجاه حلفائها وإلى جانب السكان المدنيين".

وأوضح سيجورنيه على المنصة نفسها أن "أوكرانيا تقف منذ نحو عامين على خط المواجهة للدفاع عن سيادتها وضمان أمن أوروبا"، مؤكدا أن "المساعدات الفرنسية طويلة الأمد وهذا ما جئت أقوله لكييف في رحلتي الأولى".

وسيلتقي سيجورنيه الذي تولى المنصب خلفا لكاترين كولونا بعد التعديل الحكومي في فرنسا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت في كييف.

وسيجورنيه (38 عاما) الذي لم يعمل في مجال الدبلوماسية من قبل، مقرّب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويرأس حزب النهضة الرئاسي.

وقد تعهد فور توليه منصبه الجمعة بمواصلة دعم فرنسا، مؤكدا أن "مساعدة أوكرانيا تعني ضمان انتصار الديموقراطية".