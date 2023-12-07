أوكرانيا.. قتيل في قصف روسي للبنية التحتية للحبوب في أوديسا

أعلن حاكم منطقة أوديسا، اليوم الخميس، مقتل "سائق" ووقوع أضرار بالبنية التحتية لمقرّات الحبوب بالقرب من نهر الدانوب، خلال استهداف روسي بطائرات مسيّرة.

وأضاف أن هجوم الطائرات المسيرة استمر لأكثر من ساعتين الليلة الماضية، وبالرغم من إسقاط معظمها، إلاّ أنّ بعضها استطاع دخول المنطقة وتدمير مبنى تخزين ومصعد وشاحنات.

وأسفر قصف روسي سابق على المنطقة ذاتها، عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل بجروح، وإلحاق أضرار بمتحف ليل الأحد الإثنين، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين.

وتستهدف القوات الروسية بانتظام مدينة أوديسا الكبيرة الواقعة في جنوب أوكرانيا، والمطلة على البحر الأسود والتي تضم منشآت مرفئية حيوية للتجارة البحرية.

وكثرت الهجمات منذ التخلي في يوليو عن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.