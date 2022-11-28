للتصدي للصين.. اليابان تقرر مضاعفة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي

قال وزير الدفاع الياباني اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أصدر توجيهات للوزراء بمضاعفة الإنفاق العسكري إلى نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال خمسة أعوام، وذلك لمواجهة سطوة الصين المتنامية في المنطقة.

وخلال هذا الشهر، أوصت لجنة خبراء تقدم المشورة لكيشيدا باتخاذ إجراءات ضريبية واسعة النطاق لتغطية الزيادة في الإنفاق على الدفاع، وحذرت من أن زيادة الديون قد تجعل اليابان حليفة الولايات المتحدة عرضة لتغيرات السوق العالمية.