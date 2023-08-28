بعد إصلاحات "مُريبة".. روسيا تحقق مع مهندس طائرة بريغوجين

ذكر تقرير روسي، أن السلطات تجري تحقيقا مع المهندس الذي قام بإصلاحات اللحظة الأخيرة على الطائرة المنكوبة، التي كان زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين على متنها.

ولقي زعيم مجموعة "فاغنر" مصرعه عن عمر يناهز 62 عاما، إثر تحطم طائرة كانت متجهة من مطار "شيريميتيفو" في موسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ، يوم الأربعاء الماضي.

وسقطت الطائرة على بعد مئة ميل إلى الشمال الغربي بالقرب من مدينة "تفير"، فيما أظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه، نشرته وكالة أنباء (ريا نوفوستني) المملوكة للدولة، الطائرة المنكوبة وهي تهوي من السماء وأعمدة الدخان تتصاعد منها.