"نيويورك تايمز": أزمة الجوع تتفاقم في غزة

وذكر مسؤولون في الأمم المتحدة أن، الأسبوع الماضي، شهد إمدادات أقل بكثير مما يتطلبه الطلب العاجل في المنطقة.

وتؤكد وكالات الإغاثة كذلك أن الغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف المخابز، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء، وقد أعربت مؤسسة "أكشن إيد" للإغاثة عن قلقها، مشيرة إلى أنه "قبل الهجوم البري المزمع من قبل إسرائيل، يتم استخدام المجاعة كسلاح حرب، مع بقاء المخابز هدفًا للقصف العشوائي، ومواجهتها نقصًا حادًا في الوقود"، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى أن منظمة أوكسفام كشفت أن 2% فقط من الإمدادات الغذائية المعتادة وصلت إلى غزة منذ إغلاق الحدود في بداية الصراع، وترك هذا الوضع مليونين و200 ألف شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء.

وداخل غزة، يكافح أكثر من 600 ألف نازح من أجل العثور على مأوى، وغالبًا ما يلجأون إلى الشوارع والسيارات أثناء تدفقهم من المدارس والمستشفيات المكتظة التي تديرها الأمم المتحدة، بحسب الصحيفة التي أكدت أن الظروف أصبحت يائسة على نحو متزايد، مع ورود تقارير عن سوء التغذية وعيش الأسر على حصص غذائية هزيلة.

وبحسب الصحيفة، ردت إسرائيل على تلك التقارير التي تتحدث عن نقص الوقود، بأن طعنت فيها وقالت إن حماس تحتفظ بمنشأة تخزين تحتوي على كميات كافية من الديزل، ومع ذلك، يرى الأطباء ومنظمات الإغاثة على الأرض أن الكمية المقدمة أقل بكثير من احتياجات غزة.

كما دفعت الأزمة نظام الرعاية الصحية في المنطقة إلى حافة الهاوية، إذ إن المستشفيات تواجه خطر الإغلاق بسبب نقص الوقود، ما يجعل من الصعب تشغيل سيارات الإسعاف والحفاظ على الخدمات الطبية الحيوية، وفق "نيويورك تايمز".