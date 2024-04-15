إسرائيل.. اتفاق على ضرب إيران واختلاف حول التوقيت والكيفية

نشبت خلافات بين أعضاء مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد، بشأن كيفية وتوقيت مهاجمة إيران، غداة هجوم انتقامي غير مسبوق شنته الأخيرة على إسرائيل.

وظهرت هذه الخلافات خلال اجتماع لمجلس الحرب في مقر وزارة الدفاع بمدينة تل أبيب (وسط)، وفق إعلام عبري، في وقت تتصاعد فيه دعوات داخل الحكومة من أجل رد فوري على إيران.

وقالت القناة "12" العبرية (خاصة): "يوجد توافق على وجوب الرد على الهجوم الإيراني، لكن الخلافات تتعلق بكيفية وتوقيت الرد، دون غض البصر عن الضغوط الأمريكية والدولية".

وأضافت أن "الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت اقترحا أمس (السبت) الرد فورا على الهجوم، ولكن تم رفض المقترح".

وأوضحت أن "هناك مَن يعتقد داخل مجلس الحرب أن المعادلة يجب أن تكون العين بالعين، في جولة قصيرة وفورية (من المواجهة)، فيما يعتقد آخرون أنه ينبغي الانتظار والتخطيط بشكل جيد وتوجيه رد قوي".

وفي وقت سابق الأحد، قالت "هيئة البث" العبرية (رسمية) إنّ الرد على هجوم إيران "تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة" بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسبق وأن فوض المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس لتحديد كيفية رد إسرائيل على الهجوم الانتقامي الإيراني.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة بدون طيار تجاه إسرائيل، قالت تل أبيب إنها اعترضت 99 بالمئة منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافا إسرائيلية "بنجاح".