قتيلان و8 جرحى في هجوم روسي على دونيتسك
قتل شخصان وأصيب ثمانية الإثنين في هجوم روسي على مدينة توريتسك، في المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا، وفق ما ذكر حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو.
وقال كيريلينكو على تطبيق تيليغرام إن روسيا استخدمت قنابل جوية شديدة الانفجار في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 11:30 صباحا، 0830 بتوقيت جرينتش، وألحق أضرارا بمحطة وقود ومبنى متعدد الطوابق في المدينة الصغيرة التي كان يبلغ تعداد سكانها قبل الحرب نحو 30 ألف نسمة.
وأضاف كيريلينكو أن "خدمات الإنقاذ تعمل في موقع الهجوم، وحث من بقي من سكان المدينة على المغادرة"، لافتا إلى أن "الروس يستهدفون المدنيين عن عمد في منطقة دونيتسك كل يوم".
وسبق أن نفت روسيا استهداف المدنيين، كما أنها ترفض مزاعم ارتكابها جرائم حرب خلال ما تصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة"، وتشهد منطقة دونيتسك جانبا من أكثر معارك الحرب ضراوة.