قتيلان و8 جرحى في هجوم روسي على دونيتسك

قتل شخصان وأصيب ثمانية الإثنين في هجوم روسي على مدينة توريتسك، في المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا، وفق ما ذكر حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو.

وقال كيريلينكو على تطبيق تيليغرام إن روسيا استخدمت قنابل جوية شديدة الانفجار في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 11:30 صباحا، 0830 بتوقيت جرينتش، وألحق أضرارا بمحطة وقود ومبنى متعدد الطوابق في المدينة الصغيرة التي كان يبلغ تعداد سكانها قبل الحرب نحو 30 ألف نسمة.