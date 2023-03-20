الرئيس الصيني يصل موسكو في زيارة رسمية

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الاثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني العام.

وهذه أول زيارة للرئيس الصيني إلى روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، والأولى منذ انتخابه رئيسًا لولاية ثالثة.