إيران.. أصغر وزير في حكومة روحاني ينفي ترشحه للانتخابات الرئاسية
نفى الوزير الإيراني السابق، محمد جواد آذري جهرمي، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ28 من يونيو/حزيران المقبل.
وكانت وسائل إعلام مقربة من التيار الأصولي المعتدل والإصلاحيين في إيران، طرحت اسم جهرمي كمرشح قوي للانتخابات الرئاسية.
وقال جهرمي في بيان صحفي، أمس السبت، "إن خبر تواجدي في الانتخابات كمرشح مجرد تكهنات من قبل وسائل الإعلام".
وأضاف "لقد تلقيت العديد من المكالمات من أشخاص ومجموعات ومنظمات مختلفة من جميع أنحاء البلاد، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار شخصي أو جماعي بهذا الشأن".
وذكر جهرمي أنه "من الصعب جدًّا قبول المسؤولية التنفيذية في الوضع الحالي، والأهم بالطبع هو إجراء الانتخابات بمشاركة عالية".
وكان جهرمي (42 عامًا) أصغر وزير بحكومة الرئيس السابق حسن روحاني، وشغل منصب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وهو مهندس متخصص في أمن المعلومات، ومن سكان مدينة جهرم التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران، ويميل بتوجهاته السياسية إلى الإصلاحيين أكثر من غيرهم رغم أنه غير منتم له من الناحية السياسية.
وهو أول وزير للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولد بعد ثورة 1979.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وضعت اسم جهرمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 على قائمة العقوبات بسبب انقطاع الإنترنت على نطاق واسع في إيران، عقب موجة احتجاجات عارمة ضد حكومة الرئيس حسن روحاني بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.