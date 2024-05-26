إيران.. أصغر وزير في حكومة روحاني ينفي ترشحه للانتخابات الرئاسية

وذكر جهرمي أنه "من الصعب جدًّا قبول المسؤولية التنفيذية في الوضع الحالي، والأهم بالطبع هو إجراء الانتخابات بمشاركة عالية".

وكان جهرمي (42 عامًا) أصغر وزير بحكومة الرئيس السابق حسن روحاني، وشغل منصب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وهو مهندس متخصص في أمن المعلومات، ومن سكان مدينة جهرم التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران، ويميل بتوجهاته السياسية إلى الإصلاحيين أكثر من غيرهم رغم أنه غير منتم له من الناحية السياسية.

وهو أول وزير للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولد بعد ثورة 1979.