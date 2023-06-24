ترقب عربي للأحداث الجارية في روسيا

أعربت دول عربية وشخصيات سياسية عن قلقها من التطورات المتسارعة للأحداث التي تشهدها الساحة الروسية، بعد إعلان قوات "فاغنر" تمردًا مسلحًا ضد القيادة العسكرية للبلاد، وتحركها إلى الداخل الروسي.

واتهم زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، أمس الجمعة، الجيش الروسي بقصف قواته في منطقة "العملية العسكرية الخاصة"، ما أدى لسقوط عدد هائل من القتلى في صفوف قواته، متوعدًا بالرد.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تواجه حاليًا "خيانة داخلية وسترد بقسوة وصرامة"، وذلك بعد تحرك مجموعة فاغنر من جبهات القتال باتجاه الداخل الروسي، في تحدٍ للقيادة العسكرية.

الإمارات

اعتبر مستشار رئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أنه "في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا، أصبحت الحاجة إلى حل سياسي يعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أكثر إلحاحًا، لتجنيب العالم المزيد من الاحتقان".