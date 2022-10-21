إيران تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فوراً

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، الإيرانيين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن ذلك جاء نظراً لتصاعد النزاعات العسكرية، وانعدام الأمن في أوكرانيا.

وقال بيان مقتضب للخارجية الإيرانية "نظرًا لتصاعد النزاعات العسكرية، وانعدام الأمن في أوكرانيا، يُنصح جميع المواطنين الإيرانيين بشدة بالامتناع عن السفر لهذا البلد".

وأضاف البيان "يُنصح جميع المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا بمغادرة هذا البلد بأسرع وقت ممكن من أجل إنقاذ حياتهم وسلامتهم".

كما طالبت الخارجية الإيرانية من الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا التزام الهدوء، وإذا لزم الأمر الاتصال بالسفارة الإيرانية في العاصمة كييف.

وتصاعد التوتر بين إيران وأوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية اتهام كييف طهران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وأسلحة لاستخدامها في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

ونفت إيران أن تكون قد زودت روسيا بمعدات عسكرية من بينها الطائرات المسيرة لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، مشيرة إلى أنها مستعدة للحوار مع الحكومة الأوكرانية لتوضيح موقفها بشأن هذه الاتهامات الخاطئة.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بيع إيران الأسلحة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا بأنه شائعة، مضيفاً أنه "بالرغم من قيام بعض الدول بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فإن إيران لم ولن ترسل أي أسلحة إلى روسيا".

ووفق التقارير الرسمية الإيرانية، يتواجد نحو ألفي طالب جامعي إيراني في أوكرانيا، وقبل أسبوعين تحدث موقع "انتخاب" الإيراني عن قيام أوكرانيا بطرد الطلاب الإيرانيين من الجامعات.

فيما نفت رئيسة دائرة الهجرة الأوكرانية ناتاليا نومينكو، يوم الجمعة الماضي، الأنباء عن طرد طلاب إيرانيين، انتقاماً من إرسال طائرات مسيرة إيرانية الصنع إلى روسيا.