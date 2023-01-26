السلطات الألمانية تُوقف شخصًا آخر في قضية التجسس لحساب روسيا

والشهر الماضي، اعتُقل الموظف في جهاز الاستخبارات الاتحادية BND الذي تم التعريف عنه باسم "كارستن إل" للاشتباه بأنه نقل معلومات حصل عليها من خلال عمله إلى أجهزة الاستخبارات الروسية.

ولم تكشف السلطات سوى معلومات ضئيلة بشأن القضية، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أنه كان يملك معلومات حساسة تم الحصول عليها من خلال عمليات التنصت التي يقوم بها جهاز BND حول العالم.

والأحد، أُوقف شخص آخر تم التعريف عنه باسم "آرثر إي" لدى وصوله إلى مطار ميونيخ آتيًا من الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مكتب الادعاء الفدرالي.

واتُّهم بالتورط في الخيانة عبر مساعدة "كارستن إل" على تمرير المعلومات إلى روسيا.

وجاء في بيان الادعاء أن "آرثر إي نقل المعلومات إلى روسيا وسلمها إلى جهاز الاستخبارات هناك".

لكنه أوضح أنه ليس موظفًا في جهاز الاستخبارات الاتحادية.