مسؤول أمريكي: واشنطن وطهران تواصلتا عبر وسيط سويسري قبل وبعد الهجوم

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأحد، إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع إيران من خلال وسطاء سويسريين قبل وبعد الهجوم الإيراني بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.

وبحسب "رويترز"، رفض المسؤول تقديم تفاصيل عن الاتصال، مكتفيا بالقول إن "الولايات المتحدة وإيران أجرتا سلسلة من الاتصالات المباشرة عبر القناة السويسرية".

وردا على سؤال عن تعليقات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأن طهران أعطت دول المنطقة إشعارا بالهجمات قبل 72 ساعة، قال المسؤول إن "ذلك غير صحيح، لم يقدموا أي إخطار، كانوا يعتزمون بوضوح التدمير والتسبب في سقوط ضحايا".