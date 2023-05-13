بوريل يعارض حظر المساعدة الأوروبية للسلطة الفلسطينية

احتج مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، على احتمال حظر المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية بسبب محتوى اعتُبر محرضًا على الكراهية، ومعاديًا للسامية في الكتب المدرسية الفلسطينية.

وقال بوريل من ستوكهولم، حيث يشارك منذ أمس الجمعة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "السلطة الفلسطينية في وضع حرج، وهي معرضة لخطر الإفلاس إذا حظر تمويل الاتحاد الأوروبي.. بصفتي الممثل الأعلى (للكتلة) لن أسمح بحصول ذلك".

وتبلغ مساعدات الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو في العام.