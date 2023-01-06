ألمانيا‭ ‬تبلغ ماسك بأنها تتوقع من تويتر مكافحة المعلومات المضللة

قالت وزارة ألمانية، اليوم الجمعة، إن الوزير المعني بالشؤون الرقمية التقى مؤخرا إيلون ماسك ليوضح له ما الذي تتوقعه برلين من شركة تويتر التي استحوذ مؤسس تسلا عليها.

وأوضح متحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية والنقل أن الوزير فولكر فيسينغ، الذي زار كاليفورنيا في بداية عام 2023، أبلغ ماسك بأن ألمانيا تتوقع التزام عملاق التواصل الاجتماعي طواعية بمكافحة المعلومات المضللة.