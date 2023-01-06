ألمانيا تبلغ ماسك بأنها تتوقع من تويتر مكافحة المعلومات المضللة
قالت وزارة ألمانية، اليوم الجمعة، إن الوزير المعني بالشؤون الرقمية التقى مؤخرا إيلون ماسك ليوضح له ما الذي تتوقعه برلين من شركة تويتر التي استحوذ مؤسس تسلا عليها.
وأوضح متحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية والنقل أن الوزير فولكر فيسينغ، الذي زار كاليفورنيا في بداية عام 2023، أبلغ ماسك بأن ألمانيا تتوقع التزام عملاق التواصل الاجتماعي طواعية بمكافحة المعلومات المضللة.
الحكومة الألمانية ستواصل مراقبة موقف تويتر بشكل حثيث
متحدث بإسم وزارة الشؤون الرقمية والنقل
كما أخبر الوزيرالألماني ماسك بأنه يتوقع أن تلتزم تويتر في المستقبل بقانون الخدمات الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي ويطالب المنصات الإلكترونية ببذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت.
وقال المتحدث في بيان: "لقد دار حديث صريح ومطول للغاية.. ماسك قدم تطمينات لفيسينغ.. الحكومة الألمانية ستواصل مراقبة موقف تويتر بشكل حثيث".