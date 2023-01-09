تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا شمل 100 جندي من الطرفين

استعادت أوكرانيا 50 أسيرًا من روسيا مقابل الإفراج عن العدد نفسه من الأسرى الروس، الأحد، في صفقة رحب بها الطرفان رغم تواصل القتال بينهما شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "الجنود الروس الخمسين المفرج عنهم سينقلون جوًا إلى موسكو لإعادة تأهيلهم طبيًا ونفسيًا".

وأفادت الوزارة في بيان: "في الثامن من يناير، ونتيجة للمفاوضات، أُعيد 50 عسكريًا روسيًا، كانوا في خطر مميت أثناء أسرهم، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".