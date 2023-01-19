روسيا تسلم مالي مزيدا من المقاتلات
تلقى المجلس العسكري في مالي مزيدا من المقاتلات والمروحيات من روسيا، اليوم الخميس، في أحدث سلسلة من الإمدادات العسكرية من الحليف الجديد.
ووفق مصادر صحفية، فإن مالي تسلمت ثماني طائرات ومروحيتي كانتر في حفل حضره السفير الروسي إيغور غروميكو ورئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا.
وقال الجيش المالي إن الشحنة تضمنت طائرات هجومية من طراز سوخوي سو-25 مصممة لدعم القوات البرية، وأخرى من طراز البطرس إل-39 المصنوعة في جمهورية التشيك.
وصممت البطرس إل-39 في الأصل لأغراض التدريب، إلا أنها تستخدم أيضًا كطائرة هجومية.
كما تسلمت باماكو مروحيات إم آي-8إس، وهي مروحية نقل روسية من تصميم سوفياتي، وإضافة إلى نقل القوات والمعدات، يمكن تزويدها بأسلحة للدفاع عن القوات البرية.
ولم يقدم المسؤولون الماليون تفاصيل عن عدد الطائرات التي تم تسليمها، كما لم يفصحوا عن تفاصيل المعاملات.
وهذه هي الشحنة الأحدث في سلسلة من عمليات تسليم روسية مماثلة لمعدات عسكرية، بعد عمليتي تسليم في آذار/مارس وآب/أغسطس 2022.
بعد انقلاب عسكري في العام 2020، انهار بسرعة الحلف العسكري السابق مع فرنسا، وتدخلت روسيا لملء الفراغ.
وتقول مصادر إن المجلس العسكري بدأ بجلب مقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة اعتبارًا من أواخر عام 2021، ما أثار انتقادات دول عدة.
وينفي الحكام العسكريون هذه الاتهامات، قائلين إنهم أحيوا فقط الروابط القديمة مع روسيا وجيشها.