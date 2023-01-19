روسيا تسلم مالي مزيدا من المقاتلات

تلقى المجلس العسكري في مالي مزيدا من المقاتلات والمروحيات من روسيا، اليوم الخميس، في أحدث سلسلة من الإمدادات العسكرية من الحليف الجديد.

ووفق مصادر صحفية، فإن مالي تسلمت ثماني طائرات ومروحيتي كانتر في حفل حضره السفير الروسي إيغور غروميكو ورئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا.

وقال الجيش المالي إن الشحنة تضمنت طائرات هجومية من طراز سوخوي سو-25 مصممة لدعم القوات البرية، وأخرى من طراز البطرس إل-39 المصنوعة في جمهورية التشيك.