تقارير عبرية: ضغوط أمريكية لوقف عملية "السهم الواقي"

أفادت تقارير عبرية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطاً على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ووقف عملية "السهم الواقي" العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الإسلامي.

وكانت جهود الوساطة التي تبذلها مصر لم تفلح في إنهاء العنف في غزة، واستمر القصف المتبادل لليوم الخامس على التوالي، على الرغم من تقديم القاهرة أكثر من مقترح للتهدئة.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "ضغوطاً أمريكية تمارس على الحكومة الإسرائيلية لوقف العملية العسكرية في غزة"، مشيرة إلى أن ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أجرت محادثة مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بهذا الشأن.

وأضافت القناة: "شيرمان أكدت للوزير الإسرائيلي، المقرب من بنيامين نتنياهو، أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون العيش بأمان، وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا من الجانبين".