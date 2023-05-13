تقارير عبرية: ضغوط أمريكية لوقف عملية "السهم الواقي"
أفادت تقارير عبرية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطاً على إسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ووقف عملية "السهم الواقي" العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الإسلامي.
وكانت جهود الوساطة التي تبذلها مصر لم تفلح في إنهاء العنف في غزة، واستمر القصف المتبادل لليوم الخامس على التوالي، على الرغم من تقديم القاهرة أكثر من مقترح للتهدئة.
وقالت القناة 12 العبرية، إن "ضغوطاً أمريكية تمارس على الحكومة الإسرائيلية لوقف العملية العسكرية في غزة"، مشيرة إلى أن ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أجرت محادثة مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بهذا الشأن.
وأضافت القناة: "شيرمان أكدت للوزير الإسرائيلي، المقرب من بنيامين نتنياهو، أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون العيش بأمان، وأعربت عن أسفها لسقوط ضحايا من الجانبين".
وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "شيرمان أكدت أن هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأوضحت الصحيفة أنه "على الرغم من الضغوط الأمريكية لوقف إطلاق النار بغزة فإن إسرائيل والجهاد الإسلامي لم تتفقا بعد على الشروط المتعلقة بالتهدئة"، لافتة إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم بهذا الشأن في إطار الوساطة المصرية.
وخلال الساعات الماضية، هاجم الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في غزة، في حين واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية.