أكثر من 20 دولة في "الناتو" تزيد إنفاقها الدفاعي في 2024

ذكر ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الاثنين، أن أكثر من 20 دولة عضوة ستحقق هدف الحلف المتمثل في إنفاق % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام.

وسلط الأمين العام الضوء على كيفية زيادة الحلفاء للإنفاق العسكري منذ استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وفق "رويترز".

وقال، خلال حديثه أمام مركز (ويلسون سنتر) للبحوث، إن "عدد الدول الأعضاء التي تحقق هدف الحلف بإنفاق 2% أكثر من عددها قبل 5 سنوات الذي كان أقل من 10 دول".

وأضاف ستولتنبرج: "هذا لمصلحة أوروبا ولمصلحة أمريكا، لا سيما أن أغلب هذه النقود الإضافية ينفق هنا في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "ما يزيد على ثلثي مشتريات الدفاع من أوروبا، بما قيمته 140 مليار دولار، على مدى العامين الماضيين، جاءت من شركات أمريكية".

وستولتنبرج موجود في واشنطن للتحضير لقمة حلف شمال الأطلسي التي تعقد الشهر المقبل في العاصمة الأمريكية، ومن المزمع أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق الاثنين.

وذكر ستولتنبرج أن زعماء الحلف حينما وضعوا هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في قمتهم في 2014، حققت 3 دول فقط ذلك الهدف، وهي الولايات المتحدة واليونان وبريطانيا.

وكان عدد الدول الأعضاء في ذلك الوقت 28 عضواً، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 32 عضواً.

وفي لقاء مع الصحفيين قال إن "الإنفاق الدفاعي بدأ في التزايد في دول الحلف بعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم من روسيا في 2014".

وأضاف ستولتنبرج "بدأ هذا قبل الحرب الشاملة على أوكرانيا (في 2022) بكثير".