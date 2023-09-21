"لانسيت" الروسية تفاجئ الأوكرانيين باستهداف "ميغ 29"
استهدفت المسيَّرة الروسية "لانسيت" مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الأوكرانية، كانت متمركزة في أحد المطارات.
ونقلت وكالة "ريا نوفستي" عن مصدر عسكري مُطلّع، تفاصيل الاستهداف، حيث قال إن المسيَّرة، التي جرى إدخال تعديلات جديدة عليها، "أصابت مقاتلة "ميغ- 29" الأوكرانية على مسافة تزيد على 80 كيلومترًا.
وأشار المصدر إلى أن "شركة ZALA AERO قامت بإدخال عدة تعديلات جديدة على مجمع البرامج والأجهزة الخاصة بمسيَّرة لانسيت، وهو ما سمح بالاستخدام المتغير للمسيَّرة، وبشكل يتجاوز الرؤية اللاسلكية المباشرة لمجمع التحكم الأرضي".
ونوَّه المصدر إلى أنه تم استخدام بعض حلول التصميم الجديدة في المسيَّرة، مؤكدًا أنه بفضل التعديلات الجديدة باتت "لانسيت، الذراع الطويلة في الخطوط الأمامية من الجبهة".
وبحسب الوكالة الروسية، فهناك نسختان من المسيَّرة يتم استخدامهما في الحرب الجارية، الأولى مزودة بجناحين على شكل "X"، والثانية بجناح واحد كبير بذات الشكل.
وتستطيع المسيَّرات، وفقًا للوكالة الروسية، حمل 3 أنواع من الرؤوس الحربية، التي تزن 3 أو 5 كيلوغرامات، من مواد شديدة الانفجار، وذلك بحسب نوع الهدف.
وبينت الوكالة الروسية أن لدى المسيَّرة الروسية بنك أهداف معتادًا، حيث أُضيفت طائرات "ميغ 29" إلى الأهداف، التي تكون في العادة مدافع "هاوتزر"، ومنظومات للدفاع الجوي، ورادارات، وعربات قتالية، وراجمات صواريخ، إضافة إلى التجمعات البشرية.