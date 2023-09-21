"لانسيت" الروسية تفاجئ الأوكرانيين باستهداف "ميغ 29‎"

ونوَّه المصدر إلى أنه تم استخدام بعض حلول التصميم الجديدة في المسيَّرة، مؤكدًا أنه بفضل التعديلات الجديدة باتت "لانسيت، الذراع الطويلة في الخطوط الأمامية من الجبهة".

وبحسب الوكالة الروسية، فهناك نسختان من المسيَّرة يتم استخدامهما في الحرب الجارية، الأولى مزودة بجناحين على شكل "X"، والثانية بجناح واحد كبير بذات الشكل.

وتستطيع المسيَّرات، وفقًا للوكالة الروسية، حمل 3 أنواع من الرؤوس الحربية، التي تزن 3 أو 5 كيلوغرامات، من مواد شديدة الانفجار، وذلك بحسب نوع الهدف.

وبينت الوكالة الروسية أن لدى المسيَّرة الروسية بنك أهداف معتادًا، حيث أُضيفت طائرات "ميغ 29" إلى الأهداف، التي تكون في العادة مدافع "هاوتزر"، ومنظومات للدفاع الجوي، ورادارات، وعربات قتالية، وراجمات صواريخ، إضافة إلى التجمعات البشرية.