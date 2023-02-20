"معلومات زائفة".. الصين ترد على الاتهام الأمريكي بتسليح روسيا

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي دوري: "لا نقبل بأن تشير الولايات المتحدة بأصابع الاتهام إلى العلاقات الصينية الروسية، ناهيك عن الإكراه والضغط"، متهمًا واشنطن بـ"نشر معلومات زائفة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في مقابلة على قناة "إن بي سي نيوز"، الأحد، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية من أن الصين تفكر في تقديم دعم فتاك لروسيا".

وأشار إلى أنه أوضح لنظيره الصيني وانغ يي، أن "عواقب وخيمة ستلوح في الأفق في علاقات البلدين فيما لو تم هذا الأمر"، وفق فرانس برس.

وكان الوزيران اجتمعا في ميونخ، في لقاء وصفه مسؤول أمريكي كبير بـ"اللقاء الصريح والمباشر"، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ حادثة إسقاط المنطاد الصيني.