سلطات غينيا تُلاحق "آخر الهاربين" من محاولة تحرير الرئيس السابق

وكان كلود بيفي قد فر من السجن، يوم السبت الماضي، بعد تدخل كوماندوس مسلح في السجن المركزي في كوناكري، ونجحت الشرطة في القبض على زملائه، ومن بينهم الرئيس السابق موسى داديس كامارا، وإعادتهم إلى زنازينهم، إلا أن كلود بيفي ما زال بعيدًا عن متناول السلطات الأمنية.

وللوصول إلى مخبأ كلود بيفي، انتشرت قوات الدفاع والأمن، مدعومة بالقوات الخاصة التابعة لوحدة النخبة في الجيش الغيني، في مختلف أحياء العاصمة وضواحيها.

وأضافت الإذاعة أنها نفذت، يوم أمس الإثنين، انتشار عسكريا مكثفا في مناطق كوليا ومافانكو والمدينة جنوب العاصمة، كما نفّذ الجنود عمليات تفتيش مركزة في عدد من الملكيات، ما أجبر التجار في بعض الأحياء والمواقع على إغلاق محالهم التجارية.