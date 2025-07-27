إسرائيل تكشف عن "أخطر قضية تجسس" لصالح إيران

كشفت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن واحدة من أخطر قضايا التجسس لصالح طهران، قدم خلالها العميل الإيراني معلومات عسكرية خطيرة حول موعد الهجوم الإسرائيلي، وأسماء جواسيس يعملون لصالح إسرائيل في إيران. وفق موقع "بحداري حريديم" العبري.

ويقول التقرير العبري، إن العميل يعمل مع الجهات الإيرانية من إسرائيل منذ فترة طويلة جدا، وسط شكوك بوجود خطة أساسية لزرعه منذ عام 1999، وهو بالأساس مهاجر إيراني قادم من إيران، ولم تشر التقارير لكونه يهوديا من عدمه.

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سرّب معلومات خطيرة

ووفق لائحة الاتهام، التي نشرها الموقع العبري، قدم العميل الإيراني معلومات عسكرية خطيرة خلال الحرب الإيرانية والإسرائيلية وقبلها، وكشف لطهران عن جواسيس يعملون لصالح إسرائيل في إيران.

وكشف العميل المقبوض عليه لمشغليه الإيرانيين عن هوية بحار إيراني يعمل على متن سفينة نفط إيرانية، قدّم معلومات تفيد أمن إسرائيل.

كما زوّد المدعى عليه مشغليه الإيرانيين بمعلومات حول نوايا إسرائيل لمهاجمة إيران، ومسار طيران الطائرات المسيّرة من إسرائيل إلى إيران، وتضرر قاعدة جوية خلال الهجوم الإيراني، بالإضافة إلى معلومات إضافية.

علاقة طويلة الأمد

ووفق الموقع العبري، فإن قائمة التهم الموجهة للعميل الإيراني تؤهله للسجن مدى الحياة، وتشير لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام الإسرائيلي للمنطقة المركزية إلى أن المتهم كان على علاقة طويلة الأمد بمشغليه الإيرانيين خلال حرب "السيف الحديدي" وفترة عملية "شعب كالأسد"، ونقل إليهم معلومات بقصد الإضرار بأمن إسرائيل.

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ووفق التقرير العبري، فخلال عام 2024 التقى المتهم بمشغليه الإيرانيين ومسؤولين في النظام الإيراني، مع علمه بأنهم عناصر معادية لإسرائيل. وبعد الاجتماع، وفي مناسبات مختلفة، تواصل المتهم معهم عبر تطبيق "تيليغرام"، وزوّدهم بمعلومات حول مواضيع مختلفة، بناءً على طلبهم وبمبادرة شخصية منه.