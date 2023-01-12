تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي.. إيران تستدعي سفير السويد "للتنديد بالتدخلات الغربية"

وقال المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية، إن "طهران تدين أي تدخل في الشؤون الإيرانية، وبدلاً من الاتهام والتخطيط واستخدام المعايير المزدوجة، ينبغي أن تتحمل أوروبا مسؤوليتها في احترام قيم حقوق الإنسان للدول الأخرى بجدية".

واتهم المسؤول الإيراني الغربيين "بانتهاك حقوق الإنسان"، مضيفا: "الأوروبيون يستخدمون حقوق الإنسان كأداة دبلوماسية للنهوض بأهدافهم الطموحة، بينما حقوق الإنسان لها أصالة وهدفها الأسمى الحفاظ على كرامة الإنسان والقيم الأخلاقية".

وشدد على أن "التدخل في الشؤون الداخلية للدول مخالف لكافة القواعد والأنظمة الدولية، كما أن إيران بالتأكيد لا تتسامح مع ذلك".