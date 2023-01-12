تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي.. إيران تستدعي سفير السويد "للتنديد بالتدخلات الغربية"
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، السفير السويدي لدى طهران ماتياس لينتز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها، إنه "ردا على التصريحات التدخلية لبعض المسؤولين الأوروبيين، تم استدعاء ماتياس لينتز، سفير السويد في طهران، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية".
وقال المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية، إن "طهران تدين أي تدخل في الشؤون الإيرانية، وبدلاً من الاتهام والتخطيط واستخدام المعايير المزدوجة، ينبغي أن تتحمل أوروبا مسؤوليتها في احترام قيم حقوق الإنسان للدول الأخرى بجدية".
واتهم المسؤول الإيراني الغربيين "بانتهاك حقوق الإنسان"، مضيفا: "الأوروبيون يستخدمون حقوق الإنسان كأداة دبلوماسية للنهوض بأهدافهم الطموحة، بينما حقوق الإنسان لها أصالة وهدفها الأسمى الحفاظ على كرامة الإنسان والقيم الأخلاقية".
وشدد على أن "التدخل في الشؤون الداخلية للدول مخالف لكافة القواعد والأنظمة الدولية، كما أن إيران بالتأكيد لا تتسامح مع ذلك".
وأكد المدير العام لشؤون أوروبا الغربية، أن "السفير السويدي تعهد بنقل مستوى احتجاج إيران إلى الأطراف الأوروبية بشأن التدخل غير المقبول للدول الأعضاء في الشؤون الداخلية الإيرانية".
وقال بيان الخارجية الإيرانية، إن "السفير السويدي شدد في هذا الاجتماع بأنه سيعبر عن هذا الوضع في بروكسل" مقر الاتحاد الأوروبي.
وفرضت دول أوروبية عقوبات ضد إيران بسبب قمع الاحتجاجات وإعدام المتظاهرين، فيما صعدت تلك الدول من احتجاجها ضد طهران باستدعاء سفراء إيران لديها، من بينها ألمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.