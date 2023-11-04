وزير خارجية كرواتيا يثير جدلا بمحاولته تقبيل نظيرته الألمانية

أثار وزير الخارجية الكرواتي غوردان غرليتش رادمان جدلا الجمعة، بعد التداول الواسع النطاق على شبكة الإنترنت للقطات تظهر محاولته تقبيل نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أثناء التقاط صورة جماعية في برلين.

وتظهر اللقطات رادمان (65 عاما) وهو يمد يده لمصافحة بيربوك ومحاولته تقبيلها على خدها لدى التقاط صورة جماعية خلال مؤتمر للاتحاد الأوروبي الخميس، لكن الوزيرة صدّت محاولته.

وأثار هذا السلوك جدلا حادا على وسائل التواصل الاجتماعي وغضب جماعات نسوية، لكن غرليتش رادمان تجاهل الانتقادات.

وقال الوزير في تصريح لصحافيين "لا أعرف ما المشكلة... نحن دائما نحيي بعضنا بحرارة. إنه نهج إنساني يسوده الدفء تجاه زميلة".

لكن الناشطة الكرواتية البارزة رادا بوريتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، ندّدت بسلوك الوزير ووصفته بأنه "غير مناسب أبدا"، مضيفة أن "التحيات الحارة" يجب أن تحدث بين أولئك الذين تسمح العلاقة بينهما بالتقبيل.

وتابعت بوريتش في تصريح لصحيفة "يوتارنيي ليست"، "واضح أن لا وجود لعلاقة كهذه وأن الوزيرة (الألمانية) فوجئت بهذا التقارب".

بدورها وجّهت رئيسة الوزراء الكرواتية السابقة يادرانكا كوسور انتقادات لغرليتش رادمان على منصة إكس.

ولفتت في منشورها إلى أن التقبيل عنوة هو شكل من أشكال العنف.