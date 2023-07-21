من حرق المصحف إلى فرض قيم جاهزة.. الغرب يبتعد عن باقي العالم

يسلط التسامح المتكرر مع حوادث إحراق المصحف الشريف بدول غربية، كما حصل مؤخرا في السويد، الضوء على مفارقات المنظومة الغربية ومعاييرها بشأن حرية التعبير، التي جعلتها تبتعد عن بقية العالم.

وأثار إقدام لاجئ عراقي بالسويد، في 28 يونيو الماضي على تمزيق وإحراق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعلم من الشرطة، موجة استياء عارمة، في العالمين العربي والإسلامي.

ويعتبر أتباع الدين الإسلامي، الذين يتجاوز عديدهم المليار نسمة، إحراق المصحف عملا في غاية الاستفزاز، كما استنكرته شخصيات من أتباع الديانات السماوية الأخرى، ورساء دول وحكومات، من جميع أنحاء العالم الحادث.

ازدواجية فجة

ولا تتبنى الحكومة السودية إحراق المصحف، لكنها لم تتخذ أي إجراء لمنعه؛ على اعتبار أن ذلك الفعل لا يتعارض مع دستور وقوانين البلاد السارية، ولا مع مبدأ حرية التعبير، الذي يشكل جوهر القيم في المنظومة الغربية.

غير أن متابعين يردون بأن هذا الطرح "متهافت إلى حد بعيد، فما كان للسويد ولا لغيرها من دول تلك المنظومة، التساهل مع المساس بأي من التابوهات الغربية، قديمها ومستجدها".

ويضرب المحتجون على السردية السويدية، أمثلة لما يعتبرونها "ازدواجية معايير فجة"، حيث لا تتسامح أي من دول المنظومة مع المناهضين لـ"المثلية الجنسية" مثلا، أو الذي يحملون تصورات لحقوق الإنسان تختلف عن المقاسات الغربية بهذا الخصوص.

وأبعد من ذلك تضيق حرية التعبير الغربية عن استيعاب من يتبنون وجهة نظر حول الأحداث في أوكرانيا، غير تلك التي يتبناها "الناتو"، فيما تتسع لإحراق رمز ديني يشكل جوهر الهوية الروحية لأكثر من مليار نسمة.

ولم تتوان دول غربية عن إقصاء رياضيين روس من عدة منافسات دولية، فقط لأنهم مواطنو دولة تخوض عملية عسكرية يدينها الغرب، رغم الحديث المتكرر عن استقلال الفرد وضرورة أن يحظى باستقلاليته وكرامته.

تقسيم العالم

هذا التصور المتجذر في أوروبا وأمريكا الشمالية، والمراد تصديره للعالم باعتباره نموذجا معياريا، يؤخذ بشكل جاهز صالح لكل الشعوب، وينبغي على الكل احترامه، يتجاهل التنوع الثقافي والفلسفي والقانوني حول العالم.

ويذهب خبراء إلى أن المنظومة الغربية بالسير في هذا الطريق "إنما تقسم العالم إلى معسكرين، ولا تترك مجالا لبناء قيم مشتركة، انطلاق من الحوار والتفاهم الذي لا بد أن يكون مبنيا على احترام معتقدات الآخر".

هذا التقسم ظهر جليا، حين عارضت دول غربية في الثاني عشر من يوليو قرارا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن "مكافحة الكراهية الدينية" قدمته باكستان على خلفية حرق المصحف الشريف، بينما أيدته غالبية الدول الأخرى الممثل في المجلس، بما في ذلك روسيا والصين، اللتين أدانتا الحادثة بقوة من قبل.