بعد عقود من النزاع.. قرغيزستان وأوزبكستان تعلنان إتمام ترسيم حدودهما



أعلنت جمهوريتا أوزبكستان وقرغيزستان السوفياتيتان السابقتان الجمعة إتمام ترسيم حدودهما التي كان متنازعا عليها، ما يضع حدا للاشتباكات المتفرقة الدامية بين مواطنين من البلدين.

منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، ظلت أجزاء من الحدود البالغ طولها 1400 كيلومتر متنازعا عليها، ما أدى إلى اشتباكات بين سكان محليين حول الوصول إلى المياه والأراضي الزراعية.