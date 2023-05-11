الكرملين: العملية الروسية في أوكرانيا "صعبة جداً"
نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله لمحطة تلفزيونية بوسنية يوم الأربعاء، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صعبة جداً" لكنها ستستمر.
وأضاف بيسكوف في المقابلة المطولة، أن روسيا "تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية، وأن ذلك سيستمر".
وغزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، والتي استولت في بدايتها على مساحات كبيرة من الأراضي الأوكرانية.
وتخطط كييف الآن لهجوم مضاد جديد. ويقدر مسؤولون غربيون أن أكثر من 200 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا.
ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. وهي عملية صعبة جداً، وبالطبع تحققت أهداف معينة خلال عام".
وتواصل أوكرانيا قصف الأجزاء الشرقية التي تحتلها روسيا من البلاد، وقال بيسكوف إن هذا يظهر الحاجة إلى مواصلة الصراع ودفع القوات الموالية لكييف للتراجع.
وأضاف: "تمكنا من ضرب الآلة العسكرية الأوكرانية كثيراً"، مشيراً إلى أن روسيا شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على ما قال إنها أهداف عسكرية في أنحاء أوكرانيا، مؤكداً أن "هذا العمل سيستمر".
وتتهم أوكرانيا روسيا باستهداف مواقع مدنية بالأساس، وهو ما تنفيه موسكو.