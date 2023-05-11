الكرملين: العملية الروسية في أوكرانيا "صعبة جداً"

نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله لمحطة تلفزيونية بوسنية يوم الأربعاء، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صعبة جداً" لكنها ستستمر.

وأضاف بيسكوف في المقابلة المطولة، أن روسيا "تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية، وأن ذلك سيستمر".