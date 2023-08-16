أوكرانيا تعلن تضرّر منشآت للحبوب في أوديسا بقصف مسيّرات روسية
قالت أوكرانيا الأربعاء إن مسيّرات روسية ألحقت أضرارًا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد.
يأتي ذلك في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت منذ أن أوقفت موسكو العمل باتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن ضربات نفذتها طائرات مسيرة روسية خلال الليل استهدفت ميناء ريني على نهر الدانوب.
وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن ضربات روسية استهدفت أحد موانئها المطلة على نهر الدانوب لكنها لم تحدد وقتها الميناء المستهدف.
ولأوكرانيا ميناءان كبيران على نهر الدانوب هما ريني وإسماعيل وهما ضروريان لصادرات الحبوب الأوكرانية.
من جانبه، قال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر: "تضرّرت مستودعات ومخازن حبوب نتيجة ضربات للعدو على أحد الموانئ المطلّة على الدانوب"، مشيرًا إلى أن منطقة البحر الأسود شهدت موجتين من هجمات طائرات مسيّرة.
وكتب كيبر على تطبيق تيليجرام: "هاجم الإرهابيون الروس منطقة أوديسا مرتين في الليلة الماضية بطائرات مسيرة هجومية. الهدف الرئيس هو الميناء والبنية التحتية للحبوب في جنوب المنطقة".
وقال مكتب الرئاسة في بيان منفصل، إن الهجمات لم تسفر عن خسائر بشرية.
وتُظهر صور نشرها الحاكم جدرانًا معدنية للمخازن وقد دُمرت، وأكوامًا متناثرة من الحبوب، مثل دوار الشمس.
ولم يذكر المسؤولون الأوكرانيون بعد ما إذا كان الميناء الذي تعرَّض للهجوم يعمل أم لا.