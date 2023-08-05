عملية إطلاق نار في تل أبيب ومقتل المنفذ

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية مساء اليوم السبت، إن أحد طواقم مراقبة بلدية تل أبيب أصيب بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع "مونتيفيوري" من قبل مسلح فلسطيني أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتله بعد إصابته بطلق ناري مكان الحادثة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، بأنها "تلقت بلاغا حول عملية إطلاق نار في تل أبيب، أسفرت عن إصابة شخص، وجرى نقله لتلقي العلاج".