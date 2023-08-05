عملية إطلاق نار في تل أبيب ومقتل المنفذ
قالت مصادر إعلامية إسرائيلية مساء اليوم السبت، إن أحد طواقم مراقبة بلدية تل أبيب أصيب بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع "مونتيفيوري" من قبل مسلح فلسطيني أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتله بعد إصابته بطلق ناري مكان الحادثة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، بأنها "تلقت بلاغا حول عملية إطلاق نار في تل أبيب، أسفرت عن إصابة شخص، وجرى نقله لتلقي العلاج".
وقالت الشرطة في البيان، إنها "حيّدت"منفذ العملية، وعرضته على طاقم طبي قدم له اسعافات أولية إثر تعرضه لإطلاق نار في المكان، مما أدى لإصابته" قبل الإعلان فيما بعد عن مقتله متأثرا بجراحه.
وكشفت الشرطة الإسرائيلية مزيدا من التفاصيل حول منفذ العملية، مشيرة إلى أنه "قادم من قرية رمانة غرب جنين ويدعى كامل أبو بكر 27 عاما، واستخدم مسدساً لتنفيذ العملية، وكان يحمل رسالة تفيد بأنه يريد الثأر لهجوم المستوطنين ليلة أمس (الجمعة) على قرية برقة".
وذكر شهود عيان أن "اثنين من مراقبي بلدية تل أبيب كانا على دراجة نارية، وركناها إلى جانب شخص فلسطيني، وسرعان ما أشهر مسدسه وأطلق النار نحوهما، مما أسفر عن إصابة أحدهما بجراح حرجة، فيما أطلق زميله الآخر النار على الفلسطيني".