فرنسا.. الرئيس السابق لوكالة الحدود الأوروبية ينضم لليمين المتطرف

عزَّز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا قائمته لانتخابات البرلمان الأوروبي، وسط تقدمه في استطلاعات الرأي في نوايا التصويت.

وضم الحزب إلى قائمته الرئيس السابق للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، فابريس ليجيري، الذي سيحتل المركز الثالث في قائمة "جوردان بارديلا" للانتخابات الأوروبية المقررة، في يونيو/حزيران المقبل، فما علاقة ذلك بالمهاجرين؟

وأعلن الرئيس السابق للوكالة المسؤولة عن مراقبة الحدود، في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، أنه ينضم إلى التجمع الوطني (يمين متطرف) لانتخابات البرلمان الأوروبي، وسيحتل المركز الثالث في قائمة "جوردان بارديلا".

وعن سبب اختياره، قال ليجيري: "لدى حزب التجمع الوطني خطة ملموسة وقدرة على تنفيذها.. نحن مصممون على مكافحة طوفان المهاجرين، الذي لا تعتبره المفوضية الأوروبية والبيروقراطيون الأوروبيون مشكلة، بل كمشروع: أستطيع أن أشهد على ذلك".

وشغل هذا الموظف الحكومي الفرنسي البالغ من العمر 55 عامًا، منصب مدير وكالة "فرونتكس" من العام 2015 إلى العام 2022، قبل أن يستقيل.

فرصة فريدة

وأضاف ليجيري "هدفي هو وضع تجربتي وخبرتي في خدمة الفرنسيين.. كوني قمت بقيادة "فرونتكس" لمدة 7 أعوام تقريبًا، وعملت لصالح الدولة لمدة 30 عامًا تقريبًا، لا سيما في مجالات الأمن وإدارة الهجرة، فإن هذا القرار متماسك للغاية".

وتابع: "الانتخابات الأوروبية، في التاسع من حزيران/يونيو، تمثل فرصة فريدة لإعادة فرنسا وأوروبا إلى المسار الصحيح، ولهذا السبب انضممت إلى القائمة التي يقودها جوردان بارديلا".