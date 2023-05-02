قتيلان في انفجار بمخزن أسلحة للحرس الثوري شمال إيران

وبدورها، أكدت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الحرس الثوري في مدينة دامغان "وقوع انفجار مساء اليوم خلال نقل معدات عسكرية من مكان إلى آخر".

وأضافت في بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، "إن الانفجار وقع في أحد مراكز الاستعداد والدعم التابعة للحرس الثوري الإيراني في أطراف مدينة دامغان، ومازال التحقيق جاريا في سبب الحادث وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية في وقت لاحق".