لماذا تأخر الرد الإيراني على اغتيال زاهدي؟

وترجح الصحيفة العبرية أن السر وراء التهديدات الإيرانية الحادة هو الحصول على مكاسب دبلوماسية من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم ربما تبقى التهديدات من دون ترجمة إلى واقع، أو على الأكثر تنفيذ عملية تحمل الطابع "الرمزي".

وذكَّرت بالتهديدات الإيرانية التي تسببت حتى في غلق قنصليات إسرائيلية حول العالم.

إلا أنها رأت أن الأقرب هو رد إيران "الرمزي"، مفسرة ذلك أن طهران على دراية بأن ردها القوي سيعقبه رد إسرائيلي "مهين"، وأنها على الأرجح ستحاول ضرب مصالح إسرائيلية أقل قيمة لو قررت ذلك.

مقابل وقف حرب غزة

وبيَّنت أن من يدقق في الإعلام الإيراني سيجد نزعة لإفساح المجال للجهود الدبلوماسية، واتجاهاً لدفع واشنطن لتقديم "إغراءات" دبلوماسية مقابل عدم الانتقام لمقتل زاهدي.