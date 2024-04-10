لماذا تأخر الرد الإيراني على اغتيال زاهدي؟
وجدت صحيفة "معاريف" تفسيرًا لتأخر الرد الإيراني الانتقامي على اغتيال قائد "فيلق القدس" في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي.
وأوضحت الصحيفة أن عدم الرد الإيراني حتى الآن "يعد رسالة إلى واشنطن"؛ إذ تريد طهران أن تؤكد للأمريكيين أنهم لو مارسوا ضغوطًا على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإن الانتقام الإيراني لمقتل زاهدي لن يُنفذ".
وتأخر الرد الإيراني مع أن الإسرائيليين حبسوا أنفاسهم ترقبًا لما هو قادم، ووصلت الاستعدادات الإسرائيلية إلى تخزين الأغذية والمياه والملاجئ للمدنيين، إضافة إلى التجهيزات على المستوى العسكري.
وترجح الصحيفة العبرية أن السر وراء التهديدات الإيرانية الحادة هو الحصول على مكاسب دبلوماسية من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم ربما تبقى التهديدات من دون ترجمة إلى واقع، أو على الأكثر تنفيذ عملية تحمل الطابع "الرمزي".
وذكَّرت بالتهديدات الإيرانية التي تسببت حتى في غلق قنصليات إسرائيلية حول العالم.
إلا أنها رأت أن الأقرب هو رد إيران "الرمزي"، مفسرة ذلك أن طهران على دراية بأن ردها القوي سيعقبه رد إسرائيلي "مهين"، وأنها على الأرجح ستحاول ضرب مصالح إسرائيلية أقل قيمة لو قررت ذلك.
مقابل وقف حرب غزة
وبيَّنت أن من يدقق في الإعلام الإيراني سيجد نزعة لإفساح المجال للجهود الدبلوماسية، واتجاهاً لدفع واشنطن لتقديم "إغراءات" دبلوماسية مقابل عدم الانتقام لمقتل زاهدي.
واقتبست "معاريف" تقريراً ورد في وقت سابق في شبكة "CNN" بأن أجهزة استخبارات أمريكية أبلغت تل أبيب أن ميليشيات موالية لإيران في سوريا أو العراق ستنفذ الانتقام نيابة عن طهران.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أشارت، في وقت سابق أيضًا، إلى أن الاستخبارات الأمريكية أبلغت إسرائيل أن الرد الانتقامي الإيراني سيأتي قبل نهاية شهر رمضان.
وأخبرتها أن الانتقام سيركز على هجمات الصواريخ الجوالة والباليستية وأسراب من المُسيَّرات الانتحارية التي ستنطلق من سوريا أو العراق.
وأردفت أن سلاح الجو الإسرائيلي كان قد نفَّذ تدريبات سرية واسعة النطاق على شن هجمات بعيدة المدى في العمق الإيراني؛ تحسبًا للرد الانتقامي المكثف على اغتيال زاهدي، وأن من بين الأهداف التي تدرب عليها مواقع إيرانية على صلة بمشروع طهران النووي.
واقتبست "معاريف" عن صحيفة إيرانية معارضة، هي "إيران إنترناشيونال" ومقرها لندن، أن طهران وعدت واشنطن بعدم الرد على الاغتيال مقابل وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت أن التقرير غير مؤكد، إلا أن منطق إجراء محادثات بين طهران وواشنطن في هذا الصدد ربما يكون غير مستبعد.
وعلَّلت ذلك بأن إدارة الرئيس جو بايدن تواجه ضغوطًا كبيرة للعثور على حل يقضي بوقف الحرب في غزة، وأن إيران من جانبها تسعى لتخفيف العقوبات الأمريكية الثقيلة المفروضة عليها، ولا ترغب في الانخراط بصراع مباشر مع إسرائيل.