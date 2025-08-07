واشنطن تلزم دولتين إفريقيتين بدفع 15 ألف دولار كضمان تأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن على السياح ورجال الأعمال من زامبيا وملاوي دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي عند التقدّم بطلب للحصول على تأشيرة دخول، في خطوة شبهها مراقبون بقيود غير معلنة على السفر من دول إفريقية تُعد من بين الأفقر عالميًا.

وأشار إشعار الوزارة إلى أن دفع الضمان يهدف إلى الحد من تجاوز مدة التأشيرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدفع "لا يضمن إصدار التأشيرة"، وأن المبلغ سيتم استرداده في حال استيفاء شروط محددة.

ووفقًا للإشعار، يُسترد الضمان تلقائيًا في 3 حالات، وهي، مغادرة حامل التأشيرة للولايات المتحدة في أو قبل الموعد المحدد، وعدم سفر حامل التأشيرة إلى الولايات المتحدة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، ورفض دخول حامل التأشيرة عند أحد المنافذ الأمريكية.

يأتي هذا القرار بعد تطبيق "رسوم سلامة التأشيرة" البالغة 250 دولارًا، وهي رسوم إضافية منفصلة عن تكلفة التأشيرة الأصلية، وتُعاد في حال التزام الزائر بشروط الإقامة.

وتستهدف الضمانات الزوار القادمين من دول تعتبرها واشنطن "ذات معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة"، أو ممن تُمنح لهم الجنسية عبر الاستثمار دون شرط الإقامة، بحسب إشعار آخر في السجل الفيدرالي.

ورغم ذلك، لم تُدرج زامبيا وملاوي في أي قوائم سابقة لحظر السفر، ولم تُصنّف ضمن الدول الأعلى في تجاوز مدة التأشيرة، بحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي.

وبدءًا من 20 أغسطس/آب، ستُطبق سياسة الضمان المالي لفترة تجريبية مدتها 12 شهرًا، تخص فقط هاتين الدولتين في الوقت الحالي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المواطنين من زامبيا وملاوي تجاوزوا مدد إقامتهم بتأشيرات غير مهاجرة بمعدلات اعتُبرت عالية، رغم عدم توضيح سبب عدم شمول دول ذات معدلات أعلى، بحسب "سي أن أن".

من جانبها، انتقدت حبيبة عثمان، محامية حقوق الإنسان ورئيسة لجنة حقوق الإنسان في ملاوي، القرار، واصفة إياه بأنه "عبء مالي غير إنساني" على المسافرين الحقيقيين.

وأضافت: "هذه الخطوة تُعاقب من يسافر بحسن نية. الضمان المالي ليس وسيلة عادلة لضبط الهجرة".

ولم تُصدر حكومة ملاوي حتى الآن ردًا رسميًا، في حين قال وزير خارجية زامبيا، مولامبو هايمبي، إنه سيُعلّق بعد الانتهاء من مشاورات داخلية.

يُذكر أن قيود السفر إلى الولايات المتحدة اشتدت في الأشهر الأخيرة على مواطني عدة دول إفريقية، حيث مُنعت 7 دول من السفر، وفُرضت قيود جزئية على 3 دول أخرى، ما يُنذر بتوسع في الإجراءات التي قد تُعيق التنقّل من أجزاء واسعة من القارة.